Masseverwalter Wolfgang Hochsteger meint: „Wie es aussieht, ist eine Zerschlagung der Gesellschaft wahrscheinlich – es gibt keine Mitarbeiter, an Skibetrieb ist heuer nicht zu denken. Ein Privater könnte hier neu durchstarten“, so der Anwalt. Er kennt die Bergbahnen: Schon 2017 war er Masseverwalter, als Wang ein Insolvenzverfahren beantragte – damals wurde die Firma saniert, die Passiva betrugen 2,6 Millionen Euro, die Quote 30 Prozent.