Bundesliga-Tabellenführer Borussia Mönchengladbach hat in der WAC-Gruppe den nächsten Europacup-Rückschlag gerade noch verhindert: Die Elf von Trainer Marco Rose rettete am Donnerstag in der Europa League auswärts gegen AS Roma praktisch in letzter Sekunde einen Punkt. Gladbach holte dank eines Treffers des eingewechselten Lars Stindl in der 95. Minute aus einem Witz-Handelfmeter ein 1:1.