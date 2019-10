Veith muss im Training immer noch dosieren und will sich in ihrem nächsten Comeback-Winter vor allem auf ihre Kerndisziplinen Riesentorlauf und Super-G konzentrieren. Die Renn-Rückkehr sei für den Riesentorlauf in fünf Wochen in der US-Station Killington geplant, so die Salzburgerin. „Lieber würde ich natürlich schon hier in Sölden fahren, aber es geht halt noch nicht.“