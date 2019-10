70 Prozent stimmen bei Abwahl von Oppitz-Plörer zu

Willi wollte unter anderem wissen, ob die Entscheidung, seine Vize-Bürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer am „Patscherkofel“-Altar zu opfern, richtig war. Antwort: Ja. 70 Prozent der Befragten gaben an, dass diese Entscheidung richtig war, 18 Prozent meinten, dass dies der falsche Weg war. Ob die Chefin von Für Innsbruck weiterhin Stadträtin bleiben soll, beantworteten 59 Prozent mit Nein. 29 Prozent wollen Christine Oppitz-Plörer weiter in der Stadtregierung haben.