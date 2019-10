F1-Superstar Lewis Hamilton boxt sich Richtung sechsten Weltmeister-Titel! Im Vorfeld des GP von Mexiko machte der Brite einen kurzen Stopp bei Box-Legende Julio Cesar Chavez. Der 57-Jährige ist mehrfacher Weltmeister in drei Gewichtsklassen und ein echter Star in Mexiko. Holt der britische Mercedes-Pilot am Wochenende 14 Zähler mehr als sein finnischer Kollege, ist auch er wieder Weltmeister. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.