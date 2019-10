Waffenhändler Reinhold Sodia warnte am Donnerstag davor, den Vorfall als harmlos abzutun. „Auch wenn Pfeffersprays rein der Verteidigung dienen, sind sie immer noch eine Waffe“, so Sodia. Für ihn sei die Politik am Zug. Dass der 12-Jährige den Pfefferspray, dessen Besitz in Österreich erst ab 18 Jahren erlaubt ist, ohne Probleme im Internet bestellen konnte, ist laut Sodia „das wahre Problem“. „Der Online-Handel muss schärfer kontrolliert werden.“