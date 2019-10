Strahlender Sonnenschein und mehr als 20 Grad: Noch einmal wartet am Wochenende schönstes Herbst-Wetter, wieder wird die südsteirische Weinstraße von Besuchern aus Nah und Fern gestürmt werden. Die „Krone“ hat sich in Gamlitz und Ehrenhausen bei Gästen, Wirten und Winzern umgehört, was die Faszination der Region ausmacht - und ob der Trubel zu viel wird.