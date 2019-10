Es ist eine kleine Sensation: Der Salzburger Volker Reifenberger übernimmt als einziger Abgeordneter der FPÖ den Vorsitz eines ständigen Ausschusses des Nationalrates – den Unvereinbarkeitsausschuss. „Im Sinne von Transparenz und Kontrolle stellt dieser einen wichtigen Teil des demokratischen Systems dar“, sagt Reifenberger. Denn der Ausschuss berät über die verpflichtenden Meldungen von Abgeordneten und Regierungsmitgliedern über Beteiligungen an Unternehmen oder ihre leitende Stellungen in in AGs oder GmbHs.