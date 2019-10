Geht es nach ihr, sollen künftig alle Studenten mit dem Hauptwohnsitz in Salzburg einen Anspruch auf das Ticket haben, unabhängig von ihrem Studienort. Denn viele Salzburger studieren an nahegelegenen Fakultäten wie zum Beispiel Kufstein, Krems, Linz oder Wels und pendeln nahezu täglich. Diese können das Salzburger Ticket nicht in Anspruch nehmen. Das Studententicket wird 150 Euro pro Semester kosten und im gesamten Bundesland gültig sein – ebenso in den Ferien.