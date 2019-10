Rechtshänderin schoss sich in die linke Schläfe

In Österreich sorgte der „Liebestod“ des verheirateten Kronprinzen Rudolf (30) und seiner 17-jährigen Geliebten Mary Vetsera für einen der wohl bedenklichsten Kriminalfälle. Dass Rudolfs Selbstmord auf „seinen abnormen Geisteszustand“ zurückgeführt wurde, damit er in der Kaisergruft begraben werden konnte, sei dahingestellt. Kurios mutet allerdings die Selbstmordtheorie an, wonach sich Mary Vetsera als Rechtshänderin mit der Pistole in die linke Schläfe geschossen haben soll. Fakt ist: Nach dem Drama wurde dem Leichnam des Mädchens ein Hut aufgesetzt, in den Rücken steckte man ihr einen Stock, setzte es in einen Fiaker und brachte es vom Tatort im Jagdschloss weg. Einen Kronprinzen des Mordes zu bezichtigen ging denn doch wohl zu weit!