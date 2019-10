Dort, wo die Not Schatten wirft, ist die Caritas für die Menschen da: An 1600 Schauplätzen – von der Sozialberatung bis zum Lerncafé – wird geholfen. „Gesichter kann man nicht leugnen, Fakten schon“, appelliert Landau um Zusammenhalt. „Wir haben in der Geburtsorte-Lotterie einen Haupttreffer gemacht.“ Not gehe aber jeden an