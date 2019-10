Das Regelwerk für die Ortspolitik wird auf neue Füße gestellt. An dem vorliegenden Entwurf gibt es jede Menge Kritikpunkte. „Manche Pläne gehen in die richtige Richtung“, hält Hansjörg Obinger, Vorsitzender des Sozialdemokratischen Gemeindevertreterinnenverbands fest, „aber wo Kompetenzen der Ortschefs ausgeweitet werden, braucht es mehr Information und Kontrolle.“ Auch SPÖ-Gemeindesprecherin Stefanie Mösl betont: „Der aktuelle Entwurf sieht zwar mehr Mitspracherechte, aber weniger demokratische Mitbestimmung vor. So dürfen die Bürger etwa nicht einmal mehr beim Gemeindenamen mitentscheiden.“