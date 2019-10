Gestaffelte Preise für aufgegebenes Gepäck

Wer bei der AUA also den günstigen „Economy Light“-Tarif bucht, dann aber doch ein Gepäck aufgeben will, hat dafür eine Gebühr zu berappen - gestaffelt nach Flugsegment und Zeitpunkt der Buchung. Auf Inlandsflügen der AUA kostet das erste (aufgegebene) Gepäcksstück mit maximal 23 Kilogramm 15 Euro im „Vorverkauf“. Auf Europaflügen sind es 25 Euro und über den Atlantik 50 Euro. Teurer wird es, wenn der Koffer erst am Schalter beim Check-in aufgegeben wird: dann sind es im Inland 30 Euro und innerhalb Europas 40 Euro - wird eine Koffer-Aufgabe überhaupt erst am Flugsteig ein Thema, sind 55 Euro zu zahlen.