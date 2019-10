Im Frühjahr übernimmt Thomas Hofer bei den Nonntalern, aber in den letzten drei Herbstpartien will auch A-Lizenz-Trainer Wallner zeigen, was er drauf hat. „Ich bin froh, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe. Eine gewisse Anspannung ist schon zu spüren“, gibt der 37-Jährige zu. Wobei er gleich relativiert: „So wie die Jungs trainiert haben, kann ich eigentlich nur entspannt sein.“ Für ihn ist klar: „Die Mannschaft ist intakt, hat 14 Spiele in Serie gewonnen. Ich werde da nicht viel herumdoktern.“