Der Braunbär rollte zuerst eine Scheibtruhe vor sich her, bevor er auf einmal ohne Vorwarnung seinen Trainer attackierte und diesen zu Boden riss. Sofort begann das Tier in den Nacken und das Gesicht des Mannes zu beißen - zahlreiche Kinder, die die Show mit ihren Eltern besuchten, mussten dabei zusehen und brachen in Geschrei aus.