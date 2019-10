Ärztekammer spielt Ball an GKK zurück

Anders als der GKK-Obmann sieht man bei der steirischen Ärztekammer keinen Versorgungsmangel - zumindest nicht bei Augen- und Hautärzten. 107 niedergelassene Augenärzte (52 in Graz) gibt es aktuell in der Steiermark, 59 davon mit GKK-Vertrag - bei den Dermatologen sind es insgesamt 74 (42 in Graz), wovon 35 einen GKK-Vertrag haben. Laut Ärztekammer sind damit auch alle Stellen planmäßig besetzt. „Von einem Versorgungsmangel in diesen Bereichen können wir also nicht sprechen“, stellt Kammerpräsident Herwig Lindner klar.