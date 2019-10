Der politische Haussegen zwischen Bayern und Österreich hängt schief. Auslöser: Aufgrund von Fahrverboten an bestimmten Winterwochenenden für Pkw in Tirol, die verhindern sollen, dass Touristen auf „Schleichwege“ durch Dörfer ausweichen, rät der bayrische Ministerpräsident Markus Söder seinen Landsleuten, nicht mehr in Tirol bzw. in Österreich Skiurlaub zu machen. Von „lächerlich“ bis hin zu „reines Politikum“ lauten die Reaktionen quer durch Österreich.