Bettenzahl rückläufig

Einen der Mosaiksteine für diesen Erfolg sieht man darin, dass Werte wie Natur und Gesundheit in der heutigen Zeit immer mehr an Bedeutung gewinnen würden. Trotzdem mahnt Phleps. „Wir konkurrieren mit der ganzen Welt – etwa damit, dass man um 50 Euro nach Mallorca fliegen kann.“ Positiv sei, dass das Wachstum im Sommer in Tirol nicht auf einer Steigerung der Kapazitäten, sondern der Auslastung beruhe. „Im langjährigen Vergleich ist die Bettenzahl im Land rückläufig und hat in den vergangenen zehn Jahren um 3,9 Prozent auf 330.000 abgenommen“, verdeutlicht der Tirol-Werbung-Chef. Laut Mario Gerber, Hotellerie-Fachgruppenobmann in der Wirtschaftskammer Tirol, waren 50 Prozent der Hotelbetreiber mit dem Sommer „zufrieden“, 29 Prozent sogar „sehr“.