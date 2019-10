Rossignol ist der älteste Skihersteller (seit 1907) und gehört Großteils dem norwegischen Investmentunternehmen Altor. Weitere Marken der Unternehmensgruppe sind Dynastar, Lange, Look, aber auch einige Fahrradmarken. Vor dem traditionellen Weltcup-Auftakt in Sölden präsentierte Rossignol am Mittwochabend in Innsbruck unter Beisein von Athleten wie Michael Matt, Frida Hansdotter oder Christof Innerhofer aktuelle Sportmode. Rossignol bezeichnet seine Fahrer als „Band of Heroes“.