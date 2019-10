Ware auf Schlachthof wird weiter zerlegt

Die Arbeiten im Schlachthof stehen übrigens nicht still, sondern die Mitarbeiter zerlegen weiter angelieferte Ware - allerdings nun unter anderer Aufsicht, so Wagner. Er kündigte außerdem an, dass das behördliche System bei Schlachthöfen überarbeitet werden soll, um jene Lücke zu schließen, durch die der 55-jährige Betriebsleiter offenbar geschlüpft war. „Wir wollen sichergehen, dass alles, was von der Behörde für die Tierkörperverwertung eingestuft wurde, auch von dieser abgeholt wird“, so Wagner. Das System könnte dann auch auf ganz Österreich umgelegt werden.