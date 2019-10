Zwei Alpenländer tun sich in der Welt der Digitalisierung zusammen. Die Schweiz gilt als „Goldschatulle Europas“, doch es geht nicht nur um Geldanlegen, sondern auch um Schürfen nach der Zukunft. Diese liegt im Industriebereich in der Digitalisierung. Darin führend ist ABB (Asea Brown Boveri), ein Weltkonzern, der 2017 Bernecker & Rainer (B&R) in Eggelsberg übernahm. Der Innviertler Standort wird nun zum globalen Hotspot der Maschinen- und Fabrikautomation.