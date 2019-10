Zwar gaben laut „Süddeutscher Zeitung“ in der Umfrage 79 Prozent der Befragten an, Juden seien „genau wie alle anderen“ Menschen. Jeweils 41 Prozent stimmten aber den Aussagen zu, Juden hielten „eher Israel als Deutschland die Treue“ und „Juden sprechen zu oft über den Holocaust“. 26 Prozent sagten, Juden hätten „zu viel Macht in der Wirtschaft“, 24 Prozent gaben an, Juden hätten „zu viel Macht über die Weltpolitik“. Zwölf Prozent unterstellten Juden, sie seien „für die meisten Kriege verantwortlich“.