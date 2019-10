Sechs Jahre in Deutschland in Haft

Konkret soll der Türke quasi Spendeneintreiber bzw. Gebiets-Finanzchef für die Terrororganisation DHKP-C (siehe Daten & Fakten unten), besser bekannt als „Revolutionäre Volksbefreiungspartei-Front“, gewesen sein. Der mittlerweile 45-Jährige wurde jedenfalls ausgeliefert und saß nach seiner Verurteilung in unserem Nachbarland sechs Jahre im Gefängnis. Wieder in Freiheit, wurde er sofort wieder zu uns abgeschoben.