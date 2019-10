Vorgezogene Stimmabgabe möglich

Am 14. November um 13 Uhr endet die Frist für die Einreichung des Landeswahlvorschlags. Am Freitag, 15. November, gibt es die Möglichkeit der vorgezogenen Stimmabgabe. In der Steiermark wurden 2015 rund 55.000 Stimmen per Briefwahl (ein kleiner Teil davon per Wahlkarte in einem „fremden“ Wahllokal), aber mehr als 69.000 am Vorwahltag abgegeben. Am Mittwoch, 20. November, hat man die letzte Chance, schriftlich eine Wahlkarte zu beantragen.