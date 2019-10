Am 16. Juni war der junge Unfalllenker in Luftenberg ungebremst in den Gegenverkehr gecrasht. Ein 67-jähriger Pensionist erlitt Prellungen und Verstauchungen. Sowohl ihm als auch der Polizei war die Teilnahmslosigkeit des 22-Jährigen aufgefallen. Der Drogentest brachte eine Erklärung: Eine „komatöse, fast tödliche Dosis Morphin“ stellte Toxikologe Thomas Keller fest.