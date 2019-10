Wer den Dienst in Anspruch nimmt, wird von einer oder einem Freiwilligen daheim abgeholt und zum Friedhof begleitet. „Wir verweilen mit den Menschen am Grab, helfen bei kleinen Handgriffen wie Blumengießen und bringen die Personen dann wieder nach Hause“, so Franciska Aretin und Beatrix Spannbauer, die den Dienst ehrenamtlich leiten. Aus Erfahrung wissen sie, welche Bedeutung ihr Tun hat. „Die Begleiteten sind erleichtert, dass sie den Weg nicht alleine gehen müssen und jemanden zum Reden haben.“