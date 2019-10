Hochzeitsgedanken hat die begeisterte Bergsportlerin Michelle Jenull nicht, denn die Paternionerin will hoch hinaus. Egal, ob Mountainbiken oder Skitouren, die 23-Jährige ist immer vorne mit dabei. Gerne zieht es Michelle auch in die Vertikale. Und sportliche Klettersteige wie etwa am Danielsberg gefallen ihr. Die Bergführer Rudi Preiml, Reinhard Ranner und Franz Karger haben diesen hier in den Fels gebohrt. Es ist ein mittelschwerer Klettersteig (C), der rasch erreichbar und in einer halben Stunden durchklettert ist. Neben dem Klettersteig finden sich auch noch mehrere Sportkletterrouten. Für den etwa 20-minütigen Zustieg wählten wir den Naturlehrpfad Danielsberg, der vom Weiler Preisdorf durch einen herrlichen Herbstwald hinauf zum Klettergarten führt.