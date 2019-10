Die Leistungsschau des Bundesheeres findet am heurigen Nationalfeiertag in abgespeckter Form statt. Platzte der Wiener Heldenplatz vor Hubschraubern und Panzern sonst fast aus den Nähten, wird die Schau am Samstag reduzierter ausfallen, kündigte Verteidigungsminister Thomas Starlinger an. Damit soll die Bevölkerung auch auf die kritische finanzielle Lage des Heeres aufmerksam gemacht werden.