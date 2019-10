Als Neo-Zivilist wird der 63-Jährige - der unter anderem die drei großen Nordwände der weltberühmten Drei Zinnen in nur einem Tag geklettert ist, die „Nose“ am El Capitan gemacht hat, die Glocknerwand im Hochwinter durchstieg oder am Fitz Roy in Patagonien war, weiterhin im Gebirge unterwegs sein. Seine große Bergleidenschaft gehört jedoch Grönland, wo Siegi mit Freunden eine Erstbegehung im Expeditionsstil mit mehr als 30 Seillängen am Apostel Tommelfinger meisterte, einem 2291 Meter hohen Berg in Südgrönland.