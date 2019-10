Der LASK darf weiterhin auf einen Aufstieg in die K.o.-Phase der Europa League hoffen. Die Linzer erkämpften am Donnerstag auch dank einer sensationellen Leistung von Keeper Alexander Schlager auswärts gegen PSV Eindhoven ein 0:0 und liegen damit in Gruppe D nach drei von sechs Runden als Tabellendritter drei Punkte hinter den Niederländern und zwei Zähler hinter Sporting Lissabon. Die nächste Partie steigt in zwei Wochen vor eigenem Publikum gegen PSV.