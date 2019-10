Viele Stimmen für Abriss der Gedenkstätte

Der Plan der Sozialisten, das Tal der Gefallenen zu entpolitisieren und in einen Ort der Versöhnung zu verwandeln, dürfte aber nicht nur deswegen scheitern. „Das Tal der Gefallenen wird auf Generationen mit dem Franco-Personenkult in Verbindung gebracht“, erklärt Emilio Silva. So sieht es auch eine große Mehrheit der Spanier. In einer Umfrage der Zeitung „La Vanguardia“ sprechen sich deshalb auch 65 Prozent aller Befragten für den kompletten Abriss der faschistischen Gedenkstätte aus.