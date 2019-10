Söder: „Verhalten, das Freunde einfach nicht tun sollten“

Den Stein ins Rollen hatte Söder am Mittwoch gebracht, als er im Zuge des geplanten Winterfahrverbots in Tirol lautstark Kritik an den Plänen kundtat. „Offenkundig ist es so, dass in Tirol die Straßen so überfordert sind, dass der Skiurlaub dort wenig Sinn macht“, hatte er erklärt.