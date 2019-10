„Ein Gabalier-Song entsteht in der Regel so, dass Andreas mir ein Demo schickt, sei es, dass er es aufs Handy singt, sei es, dass er mir am Computer was zusammenbaut, was er mir als MP3 schickt, oder, was auch schon vorgekommen ist oder immer öfter jetzt vorkommt, er singt‘s mir vor übers Videotelefon“, verrät Produzent Mathias Roska in der ServusTV-Doku „Andreas Gabalier - 10 Jahre Volks-Rock‘n‘Roller: Das Portrait“. ServusTV hat krone.at den Ausschnitt aus der Doku exklusiv zur Verfügung gestellt.