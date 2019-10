„Kinderarmut ist kein Randthema“

„Kinderarmut ist kein Randthema“, bestätigte auch Erich Fenninger, Direktor der Volkshilfe Österreich, am Donnerstag. „Wir sind eines der reichsten Länder dieser Erde. Trotzdem sehen wir, dass nicht nur der Reichtum, sondern auch die Armut wächst“, kritisierte er. Die Ergebnisse der Umfrage hätten ihn selbst überrascht. In Grundzügen habe er sie erwartet, aber „dass sie so deutlich ausfallen hätte ich nicht gedacht“, so Fenninger.