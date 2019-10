Anis Amri, der 2016 auf dem Weihnachtsmarkt am Berliner Breitscheidplatz ein Blutbad angerichtet hatte, indem er mit einem gestohlenen Lkw in eine Menschenmenge raste, hat im Vorfeld des Anschlags das Wohnhaus der deutschen Kanzlerin Angela Merkel in Berlin fotografiert. Wie es aus dem Amri-U-Ausschuss im Deutschen Bundestag am Donnerstag hieß, ist auf dem Handy des Attentäters ein Selfie vor Merkels Wohnsitz in Berlin-Mitte entdeckt worden.