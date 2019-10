Allzu viel wolle sie zu den Gründen für die Trennung aber nicht sagen, da sie ihren Ex nicht anschwärzen wolle, so Cathy weiter. Nur einen Seitenhieb konnte sie sich wohl nicht verkneifen. „Er war scheiße, das muss ich jetzt einfach sagen“, erklärte die „Playboy“-Beauty. Was sie ihrem Ex mitgeben möchte? „Er soll machen, was er will. Ich hoffe, er findet seine große Liebe“, so Cathy abschließend.