Die Washington Nationals haben in der „best of seven“-Finalserie der Major League Baseball auf 2:0 gestellt. Das vermeintliche Außenseiter-Team aus der US-Hauptstadt gewann am Mittwochabend auch das zweite Match bei den Houston Astros, diesmal klar mit 12:3. In den nächsten drei World-Series-Partien am Wochenende hat nun Washington Heimvorteil.