Eine Befürwortung der Sterbehilfe unter strengen Voraussetzungen wie in der Schweiz, in den Niederlanden, in Belgien und in Luxemburg hält Professor Birklbauer aufgrund der geschichtlichen Belastung durch die Euthanasie der Nazis auch heute noch bei uns für unmöglich. In der Schweiz gibt es ja sogar Firmen wie Dignitas, die Hilfe beim Sterben anbieten.