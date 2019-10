In den letzten vier Tagen war ein Lkw-Fahrer ganze 55 Stunden ohne ausreichend Pause unterwegs. Auf der B137 in Andorf in Oberösterreich dürfte der Mann schließlich aufgrund von Müdigkeit die Leitschiene gerammt haben und 30 Metern entlanggeschlittert sein, ehe der Anhänger umkippte. Der Lenker wird aufgrund der massiven Zeitüberschreitungen angezeigt.