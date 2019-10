Im Haus des Meeres ist man sich sicher, dass es sich bei ihren Schuppentieren um zwei der größten weit und breit handelt, wenn nicht sogar um die größten in ganz Europa. Deshalb will man es jetzt genau wissen. Wem eine noch längere Anakonda in einem Zoo bekannt ist, der möge sie unter office@haus-des-meeres.at melden.