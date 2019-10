Stella Hemetsberger passt in kein Klischee: Die 20-jährige Blondine schraubte an Flugzeugen, liebt Tattoos, steht im Ring ihre Frau und holte am Donnerstag bei der K1-Weltmeisterschaft in Sarajevo (Bos) die Bronzemedaille in der Klasse bis 60 Kilogramm.