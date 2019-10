Mithilfe eines speziellen 3D-Drucker haben plastische Chirurgen in Italien einem 13-jährigen Buben zu einem neuen Ohr verholfen. Wie die Klinik Al Meyer in Florenz mitteilte, hatte der Bub von Geburt an eine Mikrotie genannte Fehlbildung. Er konnte hören, hatte aber keine Ohrmuscheln. Nun erhielt er einen nach einem 3D-Modell geschaffenen Ersatz aus Knorpel seiner Rippen.