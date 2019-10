Fake News sind kein neues Phänomen. Bereits im antiken Rom wurde die Kunst der Rhetorik als eine Art der Verfälschung verwendet, um Massen zu verführen und eigene politische Zwecke zu verfolgen. „Das, was neu ist, ist, dass Fake News mitten in der Politik angekommen und zu einem etablierten Instrument der politischen Auseinandersetzung geworden sind“, so Janda. Auf den Marktplatz gehen, um dort seine Ideen und Manipulationen auszuüben, müsse man schon lange nicht mehr. „Heutzutage ist jeder über soziale Medien mit einer Öffentlichkeit verknüpft und kann so seine Meinung äußern.“