Jakob Pöltl und die San Antonio Spurs sind am Mittwoch mit einem Sieg in die Saison 2019/20 der NBA gestartet. Der Wiener steuerte zum 120:111 gegen die New York Knicks vor eigenem Publikum sechs Punkte, vier Rebounds und je einen Assist sowie blocked shot bei. Er bekam 16:07 Minuten Spielzeit.