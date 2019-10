Robinson übernahm Container in englischem Hafen

Derzeit ist unklar, ob und wenn ja, was genau, der 25-Jährige mit dem Tod der Menschen zu tun hat. Die Polizei teilte bislang nur mit, dass er wahrscheinlich am Wochenende aus seinem Wohnort in Nordirland nach Purfleet in England reiste und im dortigen Hafen am Mittwoch gegen Mitternacht den Lkw übernahm. Der Anhänger soll zuvor per Schiff vom belgischen Hafen Zeebrugge über Wales nach England geschifft worden sein. Er passierte am vergangenen Samstag die Grenze zu Großbritannien.