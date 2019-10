Möglicherweise wieder mit Insigne und Mertens in der Startformation geht es für Napoli am Sonntag in der Liga gegen SPAL weiter. Vor dem Retourmatch gegen Salzburg warten noch die Serie-A-Partien gegen Atalanta und AS Roma. Ancelotti sieht seine Truppe für diese Aufgaben gerüstet. „Wir brauchen solche Spiele wie gegen Salzburg als Bestätigung, denn wir wissen um unsere Qualitäten, die sehr hoch sind.“ In der Meisterschaft liegt Napoli nach acht Runden auf Platz vier, der Rückstand des Vizemeisters auf Spitzenreiter Juventus beträgt bereits sechs Punkte.