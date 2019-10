2:3 gegen Napoli - hängende Köpfe bei den Salzburger Kickern! Im dritten Gruppenspiel ging man trotz einer couragierten Leistung leer aus. „Wir sind nicht optimal gestanden. Das darf uns in der Champions League nicht passieren“, spricht Maximilian Wöber die Patzer in der Defensive an. Was der Innenverteidiger im Talk mit krone.at noch zu sagen hatte, sehen und hören Sie oben im Video!