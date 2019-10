Lebenslange Haftstrafen wegen 71-fachen Mordes

Die bisher größte Tragödie mit Immigranten in Großbritannien ereignete sich im Jahr 2000. Damals entdeckten britische Zöllner in der Hafenstadt Dover die Leichen von 58 Chinesen in einem Lastwagen. In Österreich wurden im August 2015 an der A4 bei Parndorf im Burgenland 71 tote Flüchtlinge in einem Lkw gefunden. Im Juni dieses Jahres wurden die vier Hauptangeklagten zu lebenslanger Haft wegen 71-fachen Mordes bzw. Beihilfe zum Mord unter besonders grausamen Umständen und wegen Schlepperei im Rahmen einer kriminellen Organisation verurteilt.