Am Mittwoch kippte aus unbekannten Gründen ein mit Hackschnitzeln beladener Traktoranhänger während der Fahrt auf der B 70 in der Nähe der Wartingerkehre in Edelschrott (Bezirk Voitsberg) um. Dabei geriet ein Teil des Ladegutes von der Ladefläche. Zur Bergung des Anhängers wurde der Kran der FF Voitsberg nachalarmiert. Gemeinsam wurde der umgestürzte Anhänger mit Seilwinden über eine Umlenkrolle aufgestellt. Das restliche Ladegut wurde davor von Kameraden der FF Edelschrott abgeschaufelt. Der Anhänger konnte mit seinem Zugfahrzeug die Fahrt auf eigener Achse fortsetzen. Verletzt wurde niemand. Während der Bergungsarbeiten wurde die B 70 kurzzeitig seitens der Polizei Edelschrott gesperrt.