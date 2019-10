Noch sind die Umstände unklar, weshalb am Mittwochabend ein Einheimischer (78) in Fritzens in Tirol von einer Bergstraße abkam und 60 Meter in die Tiefe stürzte. Der Pensionist wurde dabei erheblich verletzt, setzte aber noch selbst die Rettungskette in Gang. Mittels Taubergung brachte man ihn mit dem Hubschrauber in die Klinik Innsbruck.